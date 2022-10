Dario Colognese, Come Uscire Dai Debiti E Prendere Il Volo: il Bestseller su come raggiungere la libertà finanziaria

Milano, 11.10.2022 – Raggiungere la libertà finanziaria è da sempre uno dei principali obiettivi di ciascuno di noi. Molti pensano che sia difficile, altri che sia addirittura irrealizzabile. Nonostante questo, in tanti ce la fanno pur partendo da zero. Il segreto? Sta nel seguire un percorso ben preciso finalizzato al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo.

Per tutti coloro che desiderano uscire dalla difficile situazione economica in cui si trovano adesso, esce oggi il libro di Dario Colognese “COME USCIRE DAI DEBITI E PRENDERE IL VOLO. Raggiungere La Libertà Finanziaria In Soli 4 Step” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per diventare liberi finanziariamente sfruttando la risorsa più importante che abbiamo a disposizione: il tempo.

“Ho scritto un libro che parla dei 4 step per uscire dalla propria situazione debitoria personale e riprendere in mano la propria vita, senza il rischio di ricadere in quegli stessi schemi che ci hanno portato allo stato attuale” afferma Dario Colognese, autore del libro. “Questo libro vuole essere un trampolino di lancio per chi desidera cambiare la propria vita ma non sa come fare. È un vero e proprio vademecum in grado di dimostrare che diventare liberi finanziariamente è possibile con le giuste strategie”.

Secondo l’autore, ciò che separa ciascuno di noi dalla libertà finanziaria non è altro che un insieme di capacità e competenze che possono essere acquisite e sfruttate a nostro vantaggio. Pur partendo da zero, Dario Colognese è infatti riuscito con forza e determinazione a rivoluzionare in meglio la propria vita finanziaria. Il segreto? È stato quello di seguire un percorso in 4 step che oggi per la prima volta va a condividere attraverso questo suo primo libro.

“Sono tante le persone che in questo momento si sentono talmente avvolte dai debiti da non riuscire a intravedere una via d’uscita. Eppure il sogno rimane sempre lo stesso: raggiungere la libertà finanziaria senza doversi più preoccupare di niente” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’autore, con questo suo libro, dimostra che chiunque può cambiare il proprio destino finanziario. A patto però di seguire una strada già tracciata capace di portarci dalla situazione attuale al punto di destinazione”.

“Giacomo Bruno è il numero 1 nella pubblicazione di libri formativi ed è l’editore che più di tutti gli altri aiuta i propri lettori al raggiungimento dei propri obiettivi personali e finanziari” conclude l’autore. “Lo staff Bruno Editore mi ha seguito nel corso di tutto l’iter editoriale mettendomi nella condizione di portare sul mercato questo mio primo libro che sono certo sarà di aiuto per tantissime persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3ebpSZN

Dario Colognese, nato a Vigevano nel 1986 felicemente sposato con Costanza Dilillo e padre di Dalia, Ilaria ed Emanuele. Dopo molti anni passati come capotreno si affaccia al mondo della crescita personale e finanziaria approfondendo il mondo degli investimenti e degli stralci, ottenendo importanti risultati. La sua visione ideale del mondo corrisponde ad un luogo dove ogni persona abbia la possibilità di scegliere consapevolmente la propria vita, creandosi fonti automatiche di reddito tali da permettergli di vivere la propria esistenza dedicandosi alle proprie passioni e agli affetti più cari. Oggi aiuta gli altri a raggiungere la libertà finanziaria.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it