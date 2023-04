Dario e Mattia Longo (Longo Design): “Arredamento, la competenza del designer per realizzare abitazioni a misura di chi le vivrà”

L’azienda di Calcinate (Bergamo) progetta gli spazi partendo dalle esigenze del cliente e coordina ogni fase della realizzazione

Bergamo,12/04/2023. La creatività dell’architetto si pone al servizio delle esigenze del cliente e porta alla realizzazione di immobili perfettamente funzionali per le necessità di chi li abita e nei quali il tratto che contraddistingue l’intervento del designer viene meno. Il segnale che l’obiettivo è stato raggiunto è proprio l’assenza della mano del progettista, che lavora così bene da scomparire e fa sì che ogni lavoro sia decisamente diverso dagli altri realizzati in precedenza. “L’aspetto chiave è partire dall’ascolto delle esigenze del cliente e progettare l’abitazione per far fronte a queste ultime - spiega Dario Longo, terza generazione della famiglia alla guida di Longo Design, che a Calcinate, in provincia di Bergamo, si occupa proprio della progettazione e dell’arredamento di ambienti e abitazioni - Chiaramente poi si pone la giusta attenzione affinché le soluzioni realizzate siano anche belle da vedere e capaci di durare nel tempo, ma la priorità è senza dubbio creare una casa a misura di chi dovrà abitarla”.

E non è detto che questa sia un’operazione molto costosa, alla portata di pochi. Anzi, è possibile che scegliendo i materiali e i prodotti più funzionali per la realizzazione del progetto si riesca a trovarne di economici. “Uno dei tratti distintivi del nostro settore è l’assenza di rapporto diretto tra il valore e il prodotto in sé, a fare la differenza è la percezione della qualità, cioè il valore che viene attribuito ad un certo marchio nell’immaginario” aggiunge l’imprenditore, sottolineando come arredi di “marche meno note, ma di alta qualità, possano costituire soluzioni interessanti” e come, in generale, arredare uno spazio nel suo complesso non sia certo più costoso che acquistare singoli pezzi: “Spesso le persone si stupiscono per questo, ma è così”.

Di fatto si propone un servizio su misura, quasi sartoriale. “Se il cliente ha già un architetto o altri professionisti che lavorano per lui, bisogna entrare in simbiosi con loro” spiega Longo, evidenziando come un’attività che opera nel settore da decenni possa “mettere a disposizione l’esperienza accumulata sul campo e fungere da raccordo tra le varie professionalità impegnate nel progetto per coordinarne i diversi aspetti”. Qualche esempio? “La scelta dell’illuminazione non può procedere separatamente dall’installazione degli impianti, così come quella degli infissi interni deve per forza essere effettuata considerando la tipologia di pavimento scelto”.

Contatti: https://www.longogroup.eu/negozio-arredamento-progettazione-design