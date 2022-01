David Sassoli, la commozione di Letta in tv - Video

David Sassoli "ha cambiato la storia dell'Europa". Lo ha detto Enrico Letta, in collegamento con il Tg1, con la voce rotta dalla commozione ricordando il presidente dell'Europarlamento. "E' dura, David era una fratello, un amico, per noi un riferimento importantissimo, fondamentale. In questo momento tanti ricordi si affastellano nella mente -ha spiegato il segretario del Pd- Una cosa importante, fondamentale e bellissima è che David ha cambiato la storia dell'Unione europea. Durante la pandemia, da presidente del Parlamento europeo, nel momento più incredibile della storia del continente è riuscito con forza, determinazione e gentilezza a convincere tutti a tenere aperto il Parlamento europeo. Non era semplice e scontato".

Letta ha proseguito: "Riuscì a trovare tutte le possibilità tecniche per tenerlo aperto durante la pandemia e questo ha consentito all'Unione europea di fare scelte sociali, di solidarietà e di attenzione verso gli ultimi durante la pandemia che altrimenti non si sarebbero potute fare".