Davis (Merck & Co): "Investimento Msd esempio lavoro comune industria-Istituzioni"

L’investimento in Italia di 200 mln di dollari in dieci annunciato oggi da Msd "è importante per l’azienda. Ma è anche un grande esempio di come industria e istituzioni possano lavorare insieme”, per un risultato che “non è solo in Italia per l’Italia, ma in Italia per il mondo". Lo ha detto Rob Davis, chairman & Ceo di Merck & Co., nel suo intervento oggi a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per la presentazione dell'investimento di Msd in Italia.