Dazi e commercio estero, Tajani incontra i rappresentanti del mondo produttivo

“Il Governo è dalla parte delle nostre imprese. Sono sicuro che il legame di amicizia che lega Italia e Stati Uniti ci permetterà di rafforzare ancora di più il dialogo anche in materia di politica commerciale”, è quanto dichiarato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di una riunione indetta con alcuni rappresentanti del mondo produttivo italiano per fare il punto sulla situazione del commercio estero e sulle prospettive dell’export, alla luce delle dichiarazioni del Presidente Trump sulla possibile applicazione di dazi sulle merci provenienti dall’estero, anche dai Paesi dell’Ue. Tajani ha anche citato il colloquio telefonico avuto pochi giorni prima con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, durante il quale è stata ribadita l’importanza delle relazioni economiche tra i due Paesi. Ricordiamo che a livello di export, gli Stati Uniti rappresentano il primo partner extra Ue e in assoluto il secondo mercato delle esportazioni italiane nel mondo con una quota superiore al 10% del totale. Tra i focus della riunione, anche i nuovi mercati verso i quali incrementare gli sforzi promozionali della produzione made in Italy. In tale direzione sono stati individuati 14 paesi principali quali mercati alternativi: Mercosur; Asia, specie India, Indonesia e Vietnam; Paesi del Golfo Persico, specie Arabia Saudita ed Emirati Arabi; Balcani; Paesi africani target del Piano Mattei.

