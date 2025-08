Dazi, la sostenibilità dell’accordo e l’impatto sulla crescita economica

In settimana, il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto in Aula della Camera dei deputati per rispondere a diverse interrogazioni su tematiche relative all’introduzione dei dazi. In particolare, un’interrogazione, a prima firma On. Boschi (IV) chiedeva quali misure il Ministro abbia adottato o intenda adottare per contrastare gli effetti dei nuovi dazi americani sulle imprese italiane, sull’occupazione, sulla crescita economica e sulla finanza pubblica. Un’altra interrogazione, presentata dal M5S, a prima firma On. Ricciardi, chiedeva al Ministro se l’accordo sui dazi al 15% sia sostenibile per il Paese. Il Ministro Giorgetti ha replicato evidenziando che una risposta definitiva sugli impatti dei dazi ad oggi non è quantificabile e molto dipenderà dai dettagli dell’accordo che sono ancora in via di definizione. Allo stesso modo, ha affermato che è al momento prematuro parlare di misure di contrasto agli effetti dei dazi sulle imprese italiane, ma ha ricordato, tra l’altro, che l’Italia è impegnata a promuovere una politica commerciale dell’UE di espansione verso Paesi terzi per fornire alle imprese nuove opportunità di diversificare i mercati. Infine, sul possibile impatto sulla finanza pubblica, il Ministro ha ipotizzato che con i dazi al 15% si possa verificare un calo massimo cumulato di 0,5% sul PIL nel 2026. Nelle rispettive repliche, sia l’On. Boschi che l’On. Ricciardi, si sono dichiarati insoddisfatti di quanto espresso dal Ministro.

La prima risposta del Ministro

La seconda risposta del Ministro