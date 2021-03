DBInformation acquista 100% di Edizioni Intimità

DBInformation ha acquisito da Editrice Quadratum il 100% di Edizioni Intimità, che edita due settimanali: Intimità e Love Story. Intimità è una prestigiosa e storica testata del panorama editoriale italiano, ininterrottamente nelle edicole dal 1946; Love Story è pubblicata dal 1993. Raggiungono insieme la diffusione media settimanale di 160mila copie.

"Ho scelto come interlocutori Roberto Briglia e Gianni Vallardi, professionisti riconosciuti nel mondo dell’editoria e oggi editori, nella certezza che sapranno tutelare identità e solidità delle nostre testate e garantire le migliori condizioni per il futuro. Ringrazio il direttore, la redazione e l’intero team per gli anni di felice collaborazione", commenta Lapo Niccolini editore delle due testate.

"È per noi oggetto di grande soddisfazione - commenta l'ad di Dbi, Gianni Vallardi - diventare editori di testate che, nel caso di Intimità, sono piene di storia e di importanza, nei decenni, per milioni di donne italiane e che sono state ben condotte da Lapo Niccolini. I due settimanali entrano a far parte di un gruppo molto dinamico, come Dbi, che svolge con successo attività diversificate, sia nel campo dell’editoria, che del business digitale, che dei servizi b2b alle aziende. Un’eccellente occasione per dimostrare le potenzialità che ancora esistono in un’editoria che sia principalmente fondata sull’apprezzamento e la fedeltà di lettrici e lettori che l’acquistano in edicola".

DBInformation Spa raggiunge con la società Intimità un fatturato di oltre 45 milioni. Comprende attività di editoria e di servizi b2b alle aziende italiane. Ha in affitto il quotidiano La Nuova Sardegna. È, con Telemat, tra le società leader nel monitoraggio degli appalti pubblici e fornisce servizi a oltre 7mila aziende. La società Mimesi svolge attività di monitoraggio quotidiano di stampa, web, social, audiovideo. Ninja Marketing, di cui è stata di recente acquisita la maggioranza, è azienda leader e ad alto tasso di innovazione nel campo della formazione digitale.

Il Publishing b2b, con oltre 20 brand, una rete di siti web, attività di meeting e convegnistica, garantisce la comunicazione professionale in numerosi settori, tra i quali l’area meccanica, il building, l’automotive e il food. DBI detiene anche una quota di minoranza nella scuola di cucina ConGusto e il 50% di NT24, il portale leader del mondo professionale dell’Elettrico.