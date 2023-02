Dc, Gemayel in Italia: il 9 incontro in memoria di Carra per proposta su fase nuova

Lavora a costruire una nuova fase con i popolari e democratico cristiani italiani il presidente del Bureau Politique dell'Internazionale Democristiana e di Centro, l'ex presidente libanese Amine Gemayel, che sarà in Italia la prossima settimana per una serie di incontri istituzionali.

In particolare, giovedì 9 febbraio, si terrà a Roma, alle ore 9,30, presso il Salone dell'istituto Luigi Sturzo, un incontro "in memoria di Enzo Carra" al quale sono invitati, tra gli altri, Antonio Tajani, Marco Follini, Lorenzo Cesa, Giuseppe Gargani, Salvatore Cuffaro, Giampiero Samorì, Francesco Pionati, Calogero Mannino, Clemente Mastella, Cateno De Luca, Roberto Formigoni, Agazio Loiero, Paolo Cirino Pomicino, Vincenzo Scotti, Gianfranco Rotondi.

Gemayel, spiega in una nota l'organizzatore dell'incontro, Vincenzo Speziali, membro del Bureau Politique dell'Internazionale Democristiana e di Centro, "desidera affrontare la questione inerente l'impegno dei popolari e democratico cristiani italiani, per esperire un lecito tentativo al fine di avviare una profonda discussione, con l'obiettivo di contribuire ad una fase nuova, la quale consisterà pure in una proposta in merito alla comune identità".