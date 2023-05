Dc, Rotondi presenta esposto a Mattarella e Meloni: "Denuncio 'furto' di Balena Bianca"

L'esponente Dc, Gianfranco Rotondi, in veste di rappresentante legale dell'ultimo partito democristiano rimasto in Parlamento ha fatto un esposto-diffida alle massime cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al premier Giorgia Meloni e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per ''denunciare un 'furto' di Balena Bianca". L'ex ministro ora parlamentare centrista di 'Noi moderati' punta il dito su ''una strategia coordinata di aggressione al suo partito attraverso la improvvisa proliferazione di numerose (finora tre) formazioni politiche, che dichiarano di essere la Democrazia cristiana ed eleggono un segretario politico''.

''Fin qui -avverte all'Adnkronos Rotondi- abbiamo lasciato la vicenda tra il colore e il rispetto per la buona fede dei promotori, ma, di fronte a tanta confusione, produciamo una diffida preliminare a una iniziativa giudiziaria in caso di persistenza di questi comportamenti''.