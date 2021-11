Ddl Concorrenza, c'è il via libera

Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl sulla concorrenza. Lo si apprende da fonti di governo. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo a Consiglio dei ministri in corso, sarebbe saltato dal ddl sulla concorrenza l'articolo 12 contenente la norma che accelerava l'iter autorizzativo per nuovi inceneritori.

Sarebbe saltata, inoltre, la norma contenuta nel ddl Concorrenza che consentiva ai notai di esercitare in tutta Italia, al di fuori dunque del distretto di appartenenza e della Regione di assegnazione. Una norma che, di fatto, puntava su una maggiore mobilità del notariato.

A quanto si apprende da fonti di governo, il consiglio dei ministri ha confermato la delega sui taxi contenuta nel ddl sulla concorrenza. Sulla questione ci sarebbe stato un dibattito, "seppur dai toni pacati", in Cdm, chiariscono le stesse fonti, precisando che alcuni aspetti della misura devono ancora essere approfonditi e chiusi, soprattutto riguardo alle sanzioni. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti avrebbe chiesto garanzie per chi è già in possesso di licenze.