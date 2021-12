Ddl contro istigazione autolesionismo, via libera del Senato

Via libera all'unanimità del Senato al ddl che modifica il codice penale sui reati di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio. Il ddl ha ottenuto 205 voti a favore, 2 astensioni e nessun contrario. Il testo passa ora alla Camera.

"I dati forniti dagli auditi in commissione Giustizia sull'istigazione all'autolesionismo sono allarmanti - ha detto la senatrice M5S Elvira Lucia Evangelista, vice presidente della commissione Giustizia, nella dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle - Un giovane su quattro, con età compresa tra gli 11 e i 14 anni ha affermato di aver visto intenzionalmente in rete immagini di altri ragazzi che si autoinfliggono ferite e il 60% ha dichiarato di aver condiviso immagini di comportamenti autolesionistici sui social network. Su circa 8000 adolescenti, nella fascia di età che va dagli 11 ai 13 anni, i comportamenti autolesionistici sono stimati al 18%. Il dato ancor più sconcertante è che il 96% dei genitori è all’oscuro del problema. Mettere in atto comportamenti autolesivi significa tramutare in sofferenza fisica una sofferenza emozionale che non si sa come altro gestire".

"Il disegno di legge che oggi approviamo - ha sottolineato - prevede una duplice tutela nei confronti dei minori che subiscono l’istigazione alla violenza o all'autolesionismo. Grazie ad un emendamento a mia prima firma, abbiamo stabilito che i gestori delle piattaforme digitali, ad esempio i social network, saranno obbligati a oscurare, rimuovere o bloccare le immagini e i video che coinvolgono bambini e ragazzi minorenni sui quali sia stata compiuta un'istigazione a commettere atti di violenza o autolesionismo. Se non lo faranno entro 48 ore, potranno essere costretti da un provvedimento del Garante della Privacy. La tutela dei ragazzi costituisce il principale investimento di ogni comunità civile. Il Movimento 5 Stelle si schiererà sempre al loro fianco. Per questo abbiamo contribuito alla stesura della versione finale del ddl ed esprimiamo il nostro voto favorevole".