Ddl femminicidio: ok della Camera, ma stop dalla Commissione Giustizia

Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Camera si è espressa all’unanimità con 237 favorevoli sul Disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio e altri interventi per il contrasto alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime. La nuova normativa prevede, tra l’altro, la pena dell’ergastolo per chi uccide una donna per odio, discriminazione o prevaricazione, oltre che nel caso in cui la vittima manifesti il rifiuto di instaurare o proseguire un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Tra le altre novità: la possibilità di accedere ai centri antiviolenza per le vittime di violenza che abbiano almeno 14 anni senza preventiva autorizzazione dei genitori; la promozione di campagne di sensibilizzazione, iniziative formative e didattiche sull’utilizzo di sostanze stupefacenti utilizzate per perpetrare violenza sessuale; il potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario sul tema della violenza di genere e domestica. Sul provvedimento, ora in Commissione Giustizia del Senato, la maggioranza, vista anche la delicatezza del tema, ha chiesto ulteriori approfondimenti attraverso nuove audizioni, con lo scopo di apportare le migliore necessarie al testo. A tale proposito, la Presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, ha rassicurato che “la legge si farà, ma sarà fatta ancora meglio, a causa di alcune lacune segnalate che andranno modificate”.

