circle x black
Cerca nel sito
 

Ddl femminicidio: ok della Camera, ma stop dalla Commissione Giustizia

01 dicembre 2025 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Camera si è espressa all’unanimità con 237 favorevoli sul Disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio e altri interventi per il contrasto alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime. La nuova normativa prevede, tra l’altro, la pena dell’ergastolo per chi uccide una donna per odio, discriminazione o prevaricazione, oltre che nel caso in cui la vittima manifesti il rifiuto di instaurare o proseguire un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Tra le altre novità: la possibilità di accedere ai centri antiviolenza per le vittime di violenza che abbiano almeno 14 anni senza preventiva autorizzazione dei genitori; la promozione di campagne di sensibilizzazione, iniziative formative e didattiche sull’utilizzo di sostanze stupefacenti utilizzate per perpetrare violenza sessuale; il potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario sul tema della violenza di genere e domestica. Sul provvedimento, ora in Commissione Giustizia del Senato, la maggioranza, vista anche la delicatezza del tema, ha chiesto ulteriori approfondimenti attraverso nuove audizioni, con lo scopo di apportare le migliore necessarie al testo. A tale proposito, la Presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, ha rassicurato che “la legge si farà, ma sarà fatta ancora meglio, a causa di alcune lacune segnalate che andranno modificate”.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
femminicidio violence sulle donne tutela delle vittime
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza