Ddl sicurezza attività subacquee, respinti tutti gli emendamenti

In ambito di sicurezza delle attività subacquee, il disegno di legge approvato a luglio dal Senato, prosegue la seconda fase dell’iter parlamentare alla Camera. In particolare, la Commissione Trasporti ha proseguito l’esame in sede referente del Ddl ammettendo tutte le proposte emendative presentate, che però sono state respinte. In fase di esame degli emendamenti, è intervenuto il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, per chiarire il motivo del respingimento di alcuni emendamenti. In particolare: in merito alla proposta di ridurre la soglia di profondità a 10 metri, il Sottosegretario ha evidenziato come la modifica sollevi diverse criticità, infatti, ha sostenuto che introdurre attività a questa profondità significa includere operazioni che non sono paragonabili a quelle svolte oltre i 40 metri, creando potenziali incertezze interpretative e poca chiarezza sulle responsabilità operative. Inoltre, il coordinamento normativo rischierebbe di diventare frammentato, con sovrapposizioni tra competenze che oggi sono ben definite.

Per quanto riguarda la proposta di introdurre un meccanismo di nomina più articolato per la governance dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, ha sostenuto che la richiesta appare eccessivamente complessa e poco coerente con la natura tecnico-operativa dell’ente. L’Agenzia, infatti, è pensata per garantire rapidità e competenza nelle decisioni, e un sistema di nomina troppo burocratico potrebbe rallentare la sua efficacia.

Infine, sul tema del coordinamento delle attività di sorveglianza e sicurezza marittima, la linea condivisa dal Governo è quella di affidare la responsabilità alla Marina Militare, mantenendo la sicurezza delle infrastrutture subacquee in coerenza con il quadro normativo vigente. Questo approccio si inserisce nel Dispositivo interministeriale integrato di sicurezza marittima (DIISM) e rispetta le indicazioni del Piano del Mare 2023-2025, che punta a una gestione integrata e sinergica delle risorse e delle competenze.

La scheda del provvedimento