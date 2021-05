Ddl Zan, a Roma la manifestazione con 120 realtà: "Sì all'approvazione"

Manifestazione oggi a Piazza del Popolo, a Roma, che vede protagoniste oltre 120 associazioni e realtà per sostenere l’approvazione del ddl Zan. "Una cosa del genere non si vedeva da tanto tempo: 120 realtà che vengono da tutta Italia. Ci ritroviamo in piazza così con tanti mondi, non solo quello Lgbt, ma anche quello delle donne e delle persone disabili. Quindi è una piazza intersezionale", dichiara all‘Adnkronos Claudio Mazzella, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

"Chiediamo l’approvazione immediata del ddl Zan, e senza nessun compromesso al ribasso, senza nessuna modifica, e come dice lo stesso slogan della manifestazione ‘non un passo indietro’", evidenzia Mazzella aggiungendo che saranno rispettate tutte le norme di sicurezza anti Covid. "Mi aspetto una larga partecipazione - aggiunge - ma questo non è il punto di arrivo ma la partenza, in quanto mi auguro che da qua in poi ci sia tanta mobilitazione in Italia fino a quando sarà approvato il ddl Zan".

Presenterà la manifestazione con lo slogan ‘Per la legge Zan e molto di più: non un passo indietro’, il duo di drag queen Karma B mentre dal palco interverranno Vladimir Luxuria e il deputato Alessandro Zan.