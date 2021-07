Ddl Zan in Senato, Salvini dice 'cogli...' e Casellati lo bacchetta

La presidente Elisabetta Casellati bacchetta Matteo Salvini per il vocabolario usato in Aula. "Che ci sia qualcuno che nel 2021 abbia paura a dichiararsi gay o lesbica perché c'è qualche coglione pronto ad additare è una follia", dice il leghista in Aula. Parole che trovano la pronta censura della seconda carica dello Stato: "Senatore Salvini - dice Casellati - la pregherei di non usare queste terminologie". "Mi perdoni, vedrò di evitare", risponde pronto il leader della Lega.

