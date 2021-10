Ddl Zan oggi al Senato, cos'è la tagliola politica

Il Ddl Zan vive ore decisive al Senato con la prospettiva di 'tagliola' o 'ghigliottina', la procedura speciale che è salita alla ribalta nel dibattito della politica in relazione al disegno di legge contro l'omotransfobia all'esame di Palazzo Madama.

La tagliola - nota anche come ghigliottina - è la procedura che in base alle norme del Senato può essere utilizzata per aggirare l'ostruzionismo in Aula e portare alla conversione di un provvedimento prima che questo decada. In sostanza, secondo il regolamento del Senato, si può approdare al voto finale di un provvedimento a prescindere dalla fase di esame del provvedimento stesso.

In particolare, si fa riferimento all'applicazione del comma 5 dell'articolo 55 del regolamento. Nel testo si legge che "per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei presidenti de igruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario devono essere posti in votazione". In materia, ci si richiama anche al comma 5 dell'articolo 78: "Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento".

Sull'argomento è intervenuto anche stamattina Alessandro Zan, promotore e primo firmatario del Ddl. "Spero che la presidente Casellati non conceda il voto segreto sulla cosiddetta tagliola" perchè "se il voto fosse palese" non ci sarebbero problemi. Con il sì al voto segreto, ha aggiunto, verrebbe violata "una prassi dell'ex presidente Grasso, che su questo tipo di procedura non ha mai concesso il voto segreto, perchè è un voto procedurale non di merito".