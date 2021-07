Il ddl Zan contro l'omotransfobia approda oggi in Senato. Otto mesi dopo il voto della Camera, il ddl è infatti in discussione a Palazzo Madama. Senza intesa in maggioranza si rischia però un ulteriore rinvio. Pd, Leu e M5S contro l'eventuale differimento cui tende invece il fronte del 'no', con Lega e Forza Italia in testa.