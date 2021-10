E lancia via social il presidio organizzato per oggi alle 19 a Milano

Ddl Zan, "una battaglia per i diritti civili affossata da loro. Che applaudono. Vergognatevi". Così Paola Turci su Instagram. La cantante in una storia posta un video dei senatori che festeggiano, con una standing ovation, il via libera alla tagliola. E lancia il presidio contro lo stop al DDl Zan organizzato per oggi, 28 ottobre, alle 19 a Milano, all'Arco della Pace.