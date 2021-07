Ddl Zan, Renzi: "In Senato farò appello al buonsenso"

Per il leader Iv "ci sono due avversari: destra ostruzionista e sinistra che vive di ideologismo". Oggi ddl in Aula

Sul ddl Zan "al Senato oggi farò un appello al buonsenso, abbiamo la possibilità di dare una legge che dia maggiore tutela alle persone omosessuali e transessuali, siamo a un passo dal portare a casa il risultato. Ci sono due avversari: da un lato la destra che fa ostruzionismo e dall'altro una parte della sinistra che vive di ideologismo. Spero che torni il buonsenso". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi ad 'Agorà Estate', parlando del ddl.

Leggi anche Ddl Zan in Aula al Senato: Lega tenta difficile mediazione

"Sono contrario a che si ritorni in Commissione. Alla Lega dico di non fare passi indietro e dico a certa sinistra di non rincorrere le bandierine", ha proseguito l'ex premier.

Oggi il ddl in Aula

Doppio appuntamento oggi con il ddl Zan. In Commissione Giustizia, a Palazzo Madama, il relatore della legge di contrasto ai reati omofobi, il leghista Andrea Ostellari, tenta l'ultimo blitz per trovare una convergenza sulle modifiche al testo Zan, presentate la scorsa settimana. "Alle 15 si prosegue con la discussione in Commissione, poi si va in Aula dove la presidente Casellati mi chiederà se ho una relazione, io riferirò in base a quanto svolto, negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore", ha detto ieri all'AdnKronos Ostellari. Che non esclude che la situazione potrebbe riservare qualche novità, prima dell'arrivo in Aula, con il ddl atteso per le 16.30 nell'emiciclo, per l'inizio della discussione.