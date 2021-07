L'Aula ha iniziato i lavori in vista del voto delle sospensive, poi proseguirà con la discussione generale del provvedimento

Ddl Zan, secondo round in Senato per la legge contro l'omotransfobia. L'Aula, dalle 9.30, ha iniziato i lavori in vista del voto delle sospensive, poi proseguirà con la discussione generale del provvedimento fino alle 20. Ieri il Senato ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Lega e Fratelli d'Italia. A illustrare la richiesta di sospensiva il senatore di Forza Italia, Giacomo Caliendo.