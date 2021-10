Ddl Zan, stop oggi al Senato. Conte: "Sabotaggio"

Con lo stop al ddl Zan oggi al Senato "registriamo un passaggio a vuoto su un percorso di civiltà e di contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza per l'orientamento sessuale. Chi oggi gioisce per questo sabotaggio dovrebbe rendere conto al Paese che su questi temi ha già dimostrato di essere più avanti delle aule parlamentari". Lo scrive su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte, commentando il voto di Palazzo Madama, che ha detto no al passaggio all'esame degli articoli del ddl Zan, di fatto affossando la norma di contrasto all'omotransfobia, a prima firma Zan.

"Tutti si erano schierati dalla parte dei diritti civili, ma alla fine il ddl Zan è stato spazzato via, nel segreto dell’urna, al Senato. Vergognoso" si legge in un post Facebook di Luigi Di Maio. "Il ddl Zan doveva diventare legge in pochi giorni, invece sono passati mesi su mesi, scuse su scuse, fino a far saltare il provvedimento. Diciamocelo chiaramente: in Italia ci sono ancora forti discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali. Questa è la verità. In un Paese moderno questo è inaccettabile", conclude Di Maio.