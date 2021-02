De Aliprandini argento in gigante: "Emozione indescrivibile"

Cortina, 19 feb. (Adnkronos)

Luca De Aliprandini ha vinto la medaglia d'argento con il tempo complessivo di 2.37.88 nello slalom gigante iridato di Cortina 2021. L'azzrro porta la seconda medaglia italiana ai Mondiali. L'oro è andato al francese Mathieu Faivre, mentre il bronzo all'austriaco Marco Schwarz. Uscito di gara il favorito dopo la prima manche il transalpino Alexis Pinturault. Più indietro gli altri azzurri con Riccardo Tonetti 12esimo e Giovanni Franzoni 14esimo, uscito di scena Giovanni Borsotti.

L'argento di Luca De Aliprandini è un'emozione "incredibile. E' così tanti anni che mi dicono 'sei bravo, sei da podio', adesso era diventato quasi un peso. Nelle ultime settimane dicevo 'se succede ok, sennò è uguale'. Salire sul podio per la prima volta oggi, ai mondiali, a Cortina, in casa: non ho parole, è un'emozione indescrivibile, e penso che le emozioni al traguardo si sono viste tutte". Lo dice De Aliprandini dopo il secondo posto in gigante a Cortina 2021. "Ora che le gare sono arrivate mi sono rilassato, non ero per niente agitato. Ieri ero molto dispiaciuto per Michelle (Gisin, la fidanzata, ndr), so quanto ci teneva al gigante: è un po' anche una rivincita per lei. Non è mai successo che l'ho battuta sui risultati".