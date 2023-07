De Bruyne, confermata la diagnosi

Brutte notizie per il Manchester City e De Bruyne. Il centrocampista ha rimediato un infortunio durante la finale di Champions League contro l'Inter. Le indiscrezioni trapelate subito dopo la notte di Instanbul che ha visto il Manchester City di Pep Guardiola trionfare in finale di Champions League vs l'Inter, vengono confermate e costringeranno il belga ad uno stop di qualche mese.

Tuttavia, rispetto a quanto detto nei giorni precedenti, per il fenomeno del Manchester City sono esclusi problemi al tendine del ginocchio, ma si tratta di uno strappo al bicipite femorale della coscia. Un problema che il centrocampista di Guardiola si portava dietro da qualche mese, ma ha voluto continuare a giocarci sopra vista l'importanza della posta in palio.

Saranno più o meno due i mesi di stop per lui. Improbabile (ma non impossibile) il recupero in tempo per il Community Shield vs l'Arsenal del prossimo 6 agosto e resterebbe in dubbio anche per Supercoppa Europea con il Siviglia di metà agosto. Tuttavia, la preparazione in vista della prossima stagione non è a rischio.

Possono così tirare un sospiro di sollievo tutti i fantallenatori che giocano alle Euroleghe Fantacalcio con le riconferme ed hanno nella propria rosa il centrocampista belga, autore lo scorso anno di 3 goal e 11 assist. Niente di eccezionale visti i numeri delle passate stagioni, numeri che il prossimo anno potrebbero decisamente aumentare.

Fantacalcio.it per Adnkronos