De Caterina (L'Oreal Italia): “Vogliamo lasciare il mondo un poco meglio di come l'abbiamo trovato”

“Noi teniamo a dare continuità alle nostre azioni sociali - spiega Filippo De Caterina, Corporate Affairs & Engagement Director L’Oréal Italia - Siamo la più grande azienda di cosmetici in Italia e nel mondo e il nostro obiettivo, i nostri valori sono vicini ai valori di queste signore che stanno combattendo contro una malattia complessa. E' un momento complesso della loro vita, essere con la cosmetica al loro fianco significa anche condividerne i valori e in qualche modo partecipare alla loro rinascita. Noi ci impegniamo per questo, crediamo che questo sia parte e sia assolutamente coerente con il nostro sense of purpose. Noi partecipiamo a questa iniziativa e continuiamo a partecipare ad iniziative come questa perché è proprio quello che vogliamo fare, lasciare il mondo un poco meglio di come l'abbiamo trovato”