De Falco e nuovo gruppo Senato: "Costruttori? Vediamo"

(Adnkronos)

Il senatore ex M5S, Gregorio De Falco, ha chiesto di fare parte del Misto come esponente del Centro democratico mentre verifica la nascita di un nuovo gruppo, forse anche di 'responsabili' in soccorso del premier dimissionario Conte. “Si sta verificando la nascita di un gruppo al Senato attorno al Maie e a Centro Democratico, il cui simbolo, dentro al Maie, eventualmente porterei io”, spiega De Falco, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Quanti sareste al momento? “Circa una decina”. Il nome del gruppo potrebbe essere Maie-Centro Democratico? “Credo che avrebbe un'altra denominazione, lo stiamo ancora valutando”. Il nome avrà qualcosa a che fare con i costruttori? “Il nome potrebbe avere a che fare con qualcosa in divenire”. Potrebbe anche essere i costruttori? “Potrebbe anche esser ma è presto per dirlo e non mi sembra la cosa più importante”.

Il senatore del Misto ha fatto richiesta stamane di far parte del gruppo come esponente del Centro democratico. A spiegarlo, nel corso della capigruppo di palazzo Madama, la presidente del Misto Loredana De Petris. "La presidente del Senato ha convocato su questo una Giunta per domani alle 12,30", ha raccontato il capogruppo del Pd Andrea Marcucci.