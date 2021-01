De Luca: "Alcuni ministri in altri paesi nemmeno parcheggiatori"

(Adnkronos)

"Non voglio per delicatezza dire nominativamente quel che penso di alcuni ministri del Governo che si è dimesso, ma - ha aggiunto - ci sono stati ministri che in qualunque paese civile del mondo avrebbero fatto fatica ad essere impegnati anche come parcheggiatori abusivi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando della crisi di governo nel corso di una diretta Facebook.

"La democrazia è fatta anche di esempi, di pedagogia, di insegnamento, di dignità, altrimenti perde l'anima, perde il suo valore fondamentale. Se dovessi dire che la democrazia italiana in questo momento ha dignità, vi direi una cosa che non credo", ha evidenziato De Luca.

"L'immagine che sta arrivando dalle istituzioni ai cittadini italiani - ha aggiunto - è un'immagine vergognosa di mercato della politica. Per un decennio c'è stato chi in questo paese ha detto che bisognava evitare questo mercato della contrattazione politica permanente. Il Movimento 5 Stelle ha detto che non avrebbe fatto alleanze con nessuno e che per questo si candidava a governare l'Italia. Qualcuno di noi molto umilmente faceva notare che per governare da soli bisognava avere il 51%, che è difficile, che bisogna immaginare anche di costruire delle alleanze. Bastava un po' di buon senso per capire che era necessario ragionare così. Oggi siamo arrivati addirittura all'eccesso opposto: non solo si parla di alleanze, ma si va alla contrattazione parlamentare per parlamentare. A me pare che questa sia un'immagine indegna della politica e delle istituzioni, altro che la battaglia contro la casta. Stiamo assistendo a uno spettacolo vergognoso".

"Abbiamo visto che quando si dà vita a governi di persone improbabili si fa fatica ad andare avanti", ha osservato De Luca.