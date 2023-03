De Luca (Consulenti lavoro): "Intese con organi ispettivi ministero da anni, risultati importanti"

''Siamo felici di rinnovare le intese con gli organi ispettivi del ministero del Lavoro, come è avvenuto due giorni fa con il protocollo d'intesa sulla legalità con l'Inl. Sono collaborazioni che abbiamo in essere da anni e che hanno portato a dei risultati importanti in termini di lotta al sommerso e contrasto all'illegalità, soprattutto per quello che riguarda il fenomeno delle cooperative spurie e della somministrazione di lavoro fraudolenta''. Così il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, a margine dell'inaugurazione della nuova sede del consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro di Viterbo, ha commentato gli esiti dei protocolli d'intesa siglati "negli ultimi undici anni con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per favorire la diffusione del lavoro etico, con i consulenti del lavoro promotori della cultura della legalità".

''Risultati che hanno permesso -ha continuato De Luca- di sanzionare numerose aziende e datori di lavoro coinvolti in attività illecite, ma anche di regolarizzare le posizioni contributive dei lavoratori dipendenti coinvolti, consentendo il rientro di ingenti risorse nelle casse dello Stato e l'applicazione dei Ccnl per restituire ai lavoratori tutele e diritti".

"Il nostro obiettivo -ha continuato De Luca- è sempre stato quello di incentivare la conoscenza dell'evoluzione di questi fenomeni da parte delle imprese, dei lavoratori e delle autorità competenti e di creare reti di cooperazione che possano monitorare e prevenire scenari di irregolarità, creando un circuito virtuoso e orientato al contrasto di ogni forma di abuso", ha aggiunto.

"Lo abbiamo fatto -ha spiegato ancora- siglando già nel 2012 un protocollo d'intesa per semplificare le ispezioni con l'allora ministro del Lavoro Elsa Fornero; nel 2014 con l'allora ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, con il protocollo per garantire la regolarità contributiva e retributiva delle imprese, rinnovato poi nel 2016 con l'Inl; e nel 2018 attraverso l'istituzione di un Osservatorio per la legalità e il contrasto all'abusivismo professionale. Ringraziamo, dunque, l'Ispettorato e le Procure della Repubblica per la loro efficace e continua attività di vigilanza sui territori e con questo spirito continueremo a collaborare con loro per promuovere la cultura della legalità'', ha ribadito De Luca.

"I consulenti del lavoro -ha sottolineato infine il presidente- fanno del lavoro etico la loro mission e sono al fianco delle imprese sane per favorirne la crescita nel rispetto delle regole del mercato del lavoro".

E sul tema è intervenuta la senatrice Paola Mancini (FdI): "Sono veramente fuori dal mondo 5Stelle e il loro organo ufficiale Il Fatto Quotidiano. Pur di andare contro il ministro Calderone arrivano a contestare anche le azioni positive di contrasto al lavoro irregolare. Vergogna a 5Stelle!".

"Criticare chi in questi anni ha combattuto per riaffermare il principio del lavoro etico è un'altra vergogna. Gli avventati commentatori hanno 'dimenticato' di dire che in questi anni grazie a questi protocolli d'intesa sottoscritti da oltre 10 anni con i consulenti del lavoro hanno portato a dei risultati importanti in termini di lotta al sommerso e contrasto all’illegalità, soprattutto per quello che riguarda il fenomeno delle cooperative spurie e della somministrazione di lavoro fraudolenta", ha continuato la senatrice.