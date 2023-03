De Marchi, un’icona senza tempo: l’abbigliamento ciclistico d’eccellenza che incarna passione pura e innovazione

Milano, 20 febbraio 2023. Risultato di un percorso imprenditoriale inaugurato nel 1946 e segnato dall’impulso dell’innovazione, De Marchi dà forma a soluzioni di abbigliamento ciclismo espressione di una profonda passione. Il marchio ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport, rivolgendosi ad appassionati e ciclisti esploratori.

Dai pantaloncini ciclismo alle maglie ciclismo, a fondamento dell’eccellente profilo qualitativo che caratterizza ogni capo firmato De Marchi troviamo una sintesi unica tra forza dell’esperienza e costante attenzione verso l’innovazione. Vengono così realizzati degli articoli unici, performanti e duraturi.

Un’offerta che riflette la passione italiana nella sua veste migliore. Della proposta De Marchi fanno parte due linee che costituiscono i due volti di un marchio unico, in grado, da un lato, di realizzare capi resistenti, senza tempo per il cycling. E dall’altro c’è l’unicità della produzione di repliche ufficiali delle maglie storiche.

La storia unica di De Marchi lo rende un autorevole interprete del Made in Italy, espresso all’interno di una selezione di prodotti di cui fa parte abbigliamento gravel, abbigliamento ciclismo donna, giacche da ciclismo, calzamaglie, maglie termiche, gilet e molte altre soluzioni. Una raffinata qualità italiana che ha per protagonista le capacità produttive ma anche i valori.

Le performance dei prodotti sono un tratto che caratterizza la proposta, sebbene l’elemento che più di ogni altro distingue gli articoli De Marchi è l’essere riconosciuti come iconici. Non solo. Si rivelano sempre attuali e in grado di affrontare senza alcuna difficoltà gli effetti del tempo. Da ciò è facile capire perché “De Marchi è un classico che sa essere trendy”.

Si tratta del resto della più antica azienda al mondo specializzata in abbigliamento ciclistico. Molti dei più grandi campioni di questo sport hanno indossato capi De Marchi nel corso di sfide che spesso hanno coinciso con il successo.

Come scoprire il fascino dei capi più iconici del mondo del ciclismo? Lasciati conquistare dall’emozione di prodotti unici grazie a www.demarchi.com.

