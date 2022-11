De Martin (Manageritalia FVG): "L’aumento dei dirigenti, soprattutto donne, in Regione trampolino per lo sviluppo"

(Trieste, sabato 12 novembre 2022)

Si è svolta ieri a Trieste l’Assemblea di Manageritalia Friuli-Venezia Giulia con al centro la crescita dei dirigenti in regione, soprattutto delle donne, e il punto sull’iniziativa “Pillole di Parità” promossa dalla Consigliera di Parità della Regione Anna Limpido.

Trieste, sabato 12 novembre 2022. “L’aumento dei dirigenti e delle donne in questo ruolo in Friuli Venezia Giulia, dopo anni di calo, è un segnale forte e importante. Che in un periodo così difficile le imprese stiano capendo che serve più managerialità per crescere e stare sul mercato in modo vincente, ci ripaga di anni di azioni volte a informare e fare cultura sul nostro territorio per valorizzare competenze e managerialità come fattori determinati della crescita economica”. Così, Stefano De Martin, presidente Manageritalia FVG, ha aperto l’Assemblea dei dirigenti del terziario della Regione svoltasi ieri sera in città.

In apertura, si è tenuta una parte pubblica che ha sottolineato l’ottimo andamento della Campagna di Comunicazione “Pillole di Parità” promossa dalla Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia, Anna Limpido, lanciata il 5 marzo scorso presso il Palazzo della Regione in Piazza Unità a Trieste con un’inedita collaborazione sovraregionale (di due Regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, due Provincie Autonome, Trento e Bolzano, e il patrocinio di due Ministeri, del Lavoro e delle Pari Opportunità) e tutti i media della regione e non solo. La Campagna si è ritagliata importanti spazi mediatici locali e nazionali e importanti collaborazioni (tra cui, appunto la rete di Manageritalia e l’assessorato al Turismo di Sergio Bini tramite Promoturismo FVG) e è oggi al punto di svolta: da esclusiva delle Consigliere diventa pubblica e sarà nell’occasione donata a tutte le Associazioni del territorio. Oltre alla Consigliera di Parità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Anna Limpido sono intervenuti il Presidente CRPO della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Dusolina Marcolin, il Consigliere di Parità della Provincia Autonoma di Trento, Matteo Borzaga, la Consigliera di Parità della Provincia Autonoma di Bolzano, Michela Morandin, la Consigliera di Parità della Regione Veneto, Francesca Torelli

Per quanto riguarda i dati dei dirigenti, il report Manageritalia evidenzia la forte crescita proprio in un periodo di crisi. Il Friuli-Venezia Giulia, che ha visto i dirigenti privati in netto calo dal 2008 al 2020 (-9%) e anche dal 2019 al 2020 (-5%), recupera nel 2021, ultimo dato disponibile Inps, con un +3,5% (1.735 dirigenti in totale). E a farla da padrone sono le donne +13% a fronte del +2,2% degli uomini.

Nel corso dell’Assemblea, dopo che il presidente De Martin ha fatto il punto sull’attività svolta e sui programmi futuri, è intervenuto anche il presidente nazionale Manageritalia, Mario Mantovani, che ha detto: I manager italiani devono coinvolgere e portare il paese a livello economico, ma anche sociale, verso innovazione, trasformazione digitale, dei modelli di business e dell’organizzazione del lavoro determinanti per uno sviluppo sostenibile e strutturale”.

