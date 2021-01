De Micheli: "I cantieri sono stati sbloccati, è il risultato più importante"

Roma, 27 gen. (Adnkronos)

"Con umilta', non tutto e' perfetto, ma i cantieri sono stati sbloccati". A sottolinearlo è stata la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a Rainews24. "Quarantatre miliardi e 300 milioni di euro di gare di appalto in 12 mesi, record degli ultimi 10 anni. La media degli anni passati era - ha evidenziato - sotto i 20 miliardi. Noi abbiamo raddoppiato la media del decennio. Oltre 20 miliardi di opere gia' sbloccate da parte delle grandi stazioni appaltanti nazionali, Anas e Rfi e 7-8 miliardi sbloccati dagli enti locali a cui noi abbiamo inviato 11,5 miliardi in 14 mesi".

"Sono numeri faticosi che ovviamente - ha detto De Micheli - non dicono che tutto e' risolto ma che portano al dato piu' importante per me: il settore che aumenta maggiormente il numero degli occupati, in un anno in cui e' salita la poverta', e' quello delle costruzioni".