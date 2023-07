De Palo: "Per contrasto denatalità promuovere agenzia o commissario per natalità"

“Dobbiamo passare dall’analisi alla sintesi e cioè bisogna intervenire subito con politiche impattanti per favorire la natalità. Serve un’agenzia per la natalità come esiste in Giappone oppure un commissario che può essere alle dipendenze del ministro dell’Economia perché serve una fiscalità più equa dove l’assegno unico può essere più impattante e dove è più facile accedere a mutui. In questo modo si aiutano le famiglie perché senza questo Paese muore”. Così il Presidente della Fondazione per la Natalità, Gianluigi De Palo, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.