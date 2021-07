De Rienzo, lunedì incarico per autopsia

Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio si procede per l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato

Verrà affidato lunedì l’incarico per l’autopsia sul corpo dell’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma giovedì sera. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, e coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e dal sostituto Francesco Minisci, si procede per l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Oltre all’autopsia verranno eseguiti anche gli esami tossicologici. Accertamenti, quelli disposti dai pm, necessari a fare luce sulle cause che hanno portato alla morte dell’attore.