De Robert (garante detenuti): ''Da istituti e associazioni iniziative per non lasciare soli detenuti a Natale''

Concerti di beneficenza, pranzi, partite di calcio, donazioni e 'mani in pasta' per produrre il pane con grano e farina arrivati direttamente dall'Ucraina. Il Natale nelle carceri italiane è solidarietà e condivisione. "Per questa importante festività a livello locale ognuno si organizza", spiega all'Adnkronos il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, Daniela De Robert. "E' un momento di grande difficoltà cui si presta molta attenzione, un momento che ancor più forte segna la separazione, la lontananza, la solitudine, in cui è tutto più rarefatto, a rischio per chi vive la detenzione come allontanamento dai propri cari o peggio ancora abbandono".

Tra le iniziative, oltre al consueto pranzo organizzato a Rebibbia Nuovo Complesso, a Pavia e a Poggioreale dalla comunità di Sant'Egidio, quelli nel carcere minorile di Airola domani, a Salerno oggi e il 27 dicembre a Nisida, in Campania, oltre al concerto nella sezione femminile di Bellizzi Irpino con le detenute e i loro bambini insieme. Centrale District, comitato composto da albergatori, negozianti e imprenditori delle zone Stazione centrale e Repubblica di Milano, è protagonista invece di un’iniziativa benefica per il carcere di San Vittore, destinando il denaro, normalmente impiegato per ornare le proprie strutture con le luminarie natalizie, all’acquisto beni di prima necessità e arredamenti per il penitenziario meneghino.

La maxi consegna in favore delle persone detenute e degli agenti penitenziari è avvenuta il 14 dicembre scorso: 200 cuscini, 50 tra piumini e materassi per l’inverno, sedie, diversi kit per il bagno con shampoo e bagnoschiuma, 30 televisori e 150 panettoni. Milano è anche il palcoscenico di Opera Liquida, la compagnia teatrale composta da persone detenute ed ex detenute della casa di reclusione di Milano Opera. Gli attori si esibiranno domani, stavolta fuori dal carcere meneghino: al Campo teatrale di via Cambiasi. E ancora, la casa di reclusione San Michele di Alessandria ospita il panificio in cui le persone detenute producono pane e grissini dalla farina proveniente dall’Ucraina. Sempre Alessandria, fino al 25 dicembre, sarà la sede del Festival delle Arti Recluse: una mostra con le opere delle persone detenute che frequentano i laboratori d’arte della casa circondariale di Piazza Don Soria e della casa di reclusione San Michele.

"Fondamentale non lasciare il detenuto a se stesso in un periodo tanto delicato come il Natale - sottolinea il garante - Il numero dei suicidi dall'inizio dell'anno a oggi è ormai arrivato a 81. In base a uno studio fatto da noi, più che il sovraffollamento a uccidere è la sensazione di entrare in un buco nero da cui non si uscirà più e se si uscirà si verrà respinti dalla società. Sono 49 le persone ad essersi tolte la vita nei primi sei mesi di detenzione, 21 nei primi tre, 15 nei primi dieci giorni e 9 a 24 ore dall'ingresso, altro picco a fine pena quando la libertà è vicina ma la paura di essere respinti troppo forte da non volerla affrontare. Il Natale può essere l'occasione per far sentire ai detenuti un pensiero, una vicinanza. Perché quegli 81 morti non interrogano solo il capo Dap, la polizia, i direttori, ma tutti noi che siamo fuori e il dolore che si prova in cella sarà accentuato in questi giorni".

(di Silvia Mancinelli)