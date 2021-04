De Rossi ricoverato per covid, il messaggio d'amore della moglie Sarah

"I lost my way all the way to you and in you I found my way…". E' uno dei messaggi postati su Instagram da Sarah Felberbaum per il marito, Daniele De Rossi, ricoverato per covid allo Spallanzani. "Ho perso la mia strada fino a te e in te ho ritrovato la mia strada", si legge in una storia.

E' di ieri la notizia del ricovero dell'ex centrocampista della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. De Rossi era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro. Daniele De Rossi "è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti", ha fatto sapere oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani.

L'ex capitano giallorosso e l'attrice si sono sposati nel 2014 alle Maldive. Hanno due figli: la maggiore Olivia, nata nel 2014, e Noah del 2016. L'ultima foto insieme sui social è di circa tre settimane fa, giorno del compleanno di Sarah Felberbaum, il 20 marzo: lo scatto li immortala sorridenti, con un casco in testa, con lei che tiene in mano un mazzo di fiori in mano.