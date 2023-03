Dead Island 2 è in fase gold e anticipa l'uscita di una settimana

Deep Silver e Dambuster Studios hanno annunciato che Dead Island 2 è in fase gold, quindi pronto per essere pubblicato il 21 aprile Il gioco uscirà su entrambe le generazioni di Xbox e PlayStation e su PC. Per festeggiare, le due società hanno anche deciso di accorciare l'attesa e pubblicare il gioco una settimana prima del previsto. Il franchise di Dead Island è entrato in scena per la prima volta nel 2011 con un successo notevole di pubblico e critica. L'ultimo capitolo, che è stato annunciato con un trailer durante l'evento di apertura della Gamescom nel 2022, immergerà i giocatori in un viaggio per fuggire da una Los Angeles, ora soprannominata Hell-A, infestata da zombi. Ci sono sei personaggi tra cui scegliere, ognuno con la propria storia. È possibile personalizzare le abilità di ogni cacciatore, con il nuovo sistema di abilità che consente di ridefinire le specifiche del personaggio.