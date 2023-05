DealerStat 2023 premia la Toyota

DealerSTAT nell’ambito dell’’Automotive Dealer Day di Verona, evento che mette a confronto tutti gli attori dell’Automotive, dalle Case automobilistiche alle aziende di tutta la filiera, è lo studio annuale che verifica il grado di soddisfazione dei concessionari nei confronti del brand che rappresentano.

Quest’anno il 1° posto in assoluto tra i brand generalisti è occupato dalla Toyota che si posiziona anche al 2° posto assoluto in classifica, aggiudicandosi il premio speciale per le soluzioni di mobilità.

Le concessionarie Toyota hanno apprezzato la strategia del prodotto messo in campo dalla Casa giapponese, la preparazione del Management post vendita, la formazione, la Customer Experience ed i servizi assicurativi.

Toyota: un marchio affidabile e sostenibile

Il premio è il giusto riconoscimento alla volontà del Gruppo Toyota di continuare nel percorso di trasformazione in Mobility Company e guidare la propria rete di vendita nel percorso di transizione verso una mobilità sempre più sostenibile, ed in linea con il principio “Let's Go Beyond“ che la il brand nipponico ha fatto proprio.

Lo studio che ha portato al successo della Toyota, si è svolto nei mesi di marzo ed aprile, coinvolgendo 33 marchi ed il 60% della rete dei concessionari italiani, esaminando 1.410 questionari raccolti.

Il tutto è stato coordinato da Quintegia, il Centro Studi e Ricerca che fa dell’innovazione e del networking il suo core business.

Grazie al suo brand Kinto che si occupa della mobilità permettendo a tutti di muoversi senza limitazioni, la Toyota, in una scala da 1 a 5, ha ottenuto il punteggio di 4,05 ed al secondo posto si è classificata la Lexus, luxury brand, della Casa giapponese.

Il premio è stato ritirato da Mauro Marcuccio, CEO di Toyota Financial Services Italia e Presidente e CEO di Kinto Italia che ha dichiarato: “E’ motivo di grande orgoglio ricevere questo importante riconoscimento e desidero ringraziare i nostri Partner Concessionari. È grazie al loro prezioso contributo e alla visione strategica del Gruppo Toyota di trasformarsi in Mobility Company che Kinto sta crescendo in modo significativo in Italia”.

.