Il presidente americano Joe Biden annulla le visite in Papua Nuova Guinea e Australia per motivi di politica interna legati alle trattative sul tetto del debito. "L'America non può andare in default. Se dovessimo farlo, sarebbe catastrofico. Sarebbe devastante per l'America e francamente per il mondo intero", ha detto il leader Usa. Biden sarà presente al G7 di Hiroshima.