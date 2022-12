Decalogo per un Natale ecofriendly

Un Natale all’insegna del 'fai da te', complice la necessità di risparmiare energia e risorse economiche. Ecco, i consigli di Legambiente per contenere le spese delle feste e impattare meno sul Pianeta.

Scegli addobbi sostenibili: utilizza illuminazioni a led per adornare l’albero e la casa e realizza decorazioni 'di recupero'.

Per la tavola, scegli prodotti a filiera corta provenienti dalla tua regione: potrai risparmiare, riscoprire cibi tradizionali e, al contempo, sostenere piccole realtà imprenditoriali del territorio.

Se desideri regalare capi d’abbigliamento o accessori, scegli prodotti sostenibili o il 'pre-loved', un’espressione internazionale che fa riferimento a oggetti che sono già appartenuti a qualcuno che li ha scelti e amati prima di noi. Usati, quindi, ma che meritano una seconda possibilità di impiego.

Tecnologia? Sì, ma rigenerata. Sono sempre di più le opportunità di acquisto di regali hi-tech usati ma ricondizionati: costano meno e con la garanzia della stessa durata di oggetti nuovi.

Scegli un’alimentazione vegetale e a zero sprechi: si sa che spesso l’abbondanza accompagna la tavola delle feste. Recupera gli avanzi dei pasti e utilizzali come ingredienti per nuove prelibate ricette.

Usa e getta? No grazie! Per allestire la tavola fruga nei pensili e nei cassetti di casa: troverai sicuramente complementi d’arredo e stoviglie 'sottoutilizzate' che potranno dare una svolta 'vintage' alle feste. Non hai piatti e bicchieri coordinati? Niente paura, mescolare stili diversi, sposando la filosofia del 'Mix&match', è di tendenza.

Vuoi regalare qualcosa di veramente originale? Recupera vecchi barattoli e, dopo averli opportunamente sanificati, riempili di ingredienti utili a realizzare biscotti e dolci, corredando il dono di un biglietto con la ricetta per cucinarli o riutilizzali per contenere piccole piante grasse, adatte anche a chi non ha il pollice verde.

Hai ricevuto regali poco graditi o doppi? Organizza una tombola di riuso: invita amici e parenti e chiedi loro di portare beni (rigorosamente impacchettati) da abbinare ai premi di uno dei giochi più amati delle feste.

Regala un’esperienza green. Un viaggio sostenibile o per un’iniziativa in natura, magari a pochi chilometri da casa tua: dal corso per il riconoscimento delle erbe spontanee al weekend fuori porta, passando per laboratori di cucina organizzati da agriturismi e associazioni del territorio.

Infine, non dimenticare di regalarti tempo: un libro, una passeggiata o una piccola coccola potranno rendere ancora più belle le feste che stanno per arrivare.