Decollata missione Dart della Nasa con microsatellite italiano LiciaCube

Parmitano: "Per Dart e LiciaCube lungo viaggio di 11 mln di km per arrivare all'asteroide"

Decollata la missione Dart della Nasa con a bordo il microsatellite italiano LiciaCube. Il lancio è realizzato con un lanciatore SpaceX Falcon 9, un razzo a due stadi parzialmente riutilizzabile e che è alimentato da nove motori SpaceX Merlin. Il suo primo stadio utilizza cherosene per razzi e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio utilizza ossigeno liquido. Il primo stadio si separa e rientra nell'atmosfera terrestre, atterrando verticalmente. Il Falcon 9 ha quattro pinne a griglia ipersoniche alla base del suo interstadio per orientare il razzo durante il rientro. Per questo lancio, il primo stadio atterra sulla nave drone 'Of Course I Still Love You', di SpaceX, che si troverà nell'Oceano Pacifico. "Ha un nome iconico" ha commentato il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia, nel corso del collegamento in diretta dalla sede dell'Asi.

"L'operazione di lancio non è ancora completata ma la missione è straordinaria, per Dart e LiciaCube c'è un lungo viaggio nello spazio di 11 milioni di chilometri e che durerà 11 mesi" ha sottolineato l'astronauta italiano dell'Esa, Luca Parmitano, nel corso dell'evento in diretta organizzato nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, a Roma.