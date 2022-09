Con 178 sì e nessun contrario. Contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Il Senato ha approvato in via definitiva con 178 sì, 13 astensioni e nessun voto contrario il decreto Aiuti bis, che contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.