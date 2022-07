Decreto Aiuti, M5S conferma la linea dura alla Camera

Via dall'Aula al momento del voto di oggi sul testo

Il M5S conferma la linea dura, quanto meno alla Camera. Al decreto aiuti - dopo il sì alla fiducia della scorsa settimana -, i deputati grillini lasceranno l'Aula non partecipando al voto di oggi sul testo del provvedimento. Lo riferiscono fonti autorevoli all'Adnkronos. Il regolamento di Montecitorio prevede infatti il voto disgiunto, prima fiducia a poi testo. Le cose, per i 5 Stelle e per il governo di conseguenza, sono destinate a complicarsi al Senato, dove il decreto è atteso questa settimana ma il voto è unico.