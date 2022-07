E' in corso una riunione tra Matteo Salvini e gli esponenti della Lega di governo (ministri e sottosegretari). Piena condivisione - tra le altre cose - per chiedere il taglio dell’Iva su pane, latte, pasta, riso, frutta e verdura già nel prossimo decreto Aiuti. Si tratta di un costo da circa un miliardo per un trimestre. Si sta facendo il punto anche sugli sconti per carburanti e bollette.