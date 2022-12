Decreto anti-rave party, sì del Senato: tutte le misure

Il Senato ha approvato il dl Rave con 92 voti a favore. Il testo introduce, fra l'altro, l'articolo 633-bis nel Codice penale e prevede la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 per "chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento". Il provvedimento incide anche sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo. Sospese fino al 30 giugno le sanzioni per i non vaccinati da Covid. Il testo incide anche sulle ultime disposizioni che prescrivono l'impiego della certificazione verde Covid-19 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.