Decreto riaperture, coprifuoco alle 23 già da domani

Il Cdm ha dato il via libera al nuovo decreto legge per misure urgenti sull'emergenza da Covid-19

Decreto su riaperture e coprifuoco che viene spostato alle 23, c'è l'ok del governo. A palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri ha dato infatti il via libera al nuovo decreto legge per misure urgenti sull'emergenza da Covid-19.

"Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all'impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 già da domani e definendo un percorso di ritorno all'attività per diversi settori vitali per il nostro Paese" ha scritto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook, in cui ha invitato anche alla cautela. "Non dimentichiamo però la prudenza e l’attenzione alle norme fondamentali di prevenzione", ha sottolineato. "La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose - ha aggiunto - oggi invece sono motivo di sollievo".

"Superare il coprifuoco in due tappe cambia poco - ha detto il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, al termine del Consiglio dei ministri - anche perché riteniamo che entro poco il Paese sarà prevalentemente in zona bianca, dove non ci sono coprifuoco o chiusure, e anche questo è un elemento da tenere in considerazione".