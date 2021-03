Sono in tutto 230.476 da questa mattina le domande per contributi fondo perduto

Sono 230.476 le domande già ricevute per i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto sostegno 2021. Lo comunica l'Agenzia delle entrate su Twitter. Le domande arrivate al minuto sono ''550 senza rallentamenti dal via libera di stamattina''. ''Grazie a Sogei e a tutti i cittadini che, inviando le istanze in modo ordinato e corretto, ci aiutano nel nostro lavoro''.