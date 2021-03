Decreto Sostegno 2021, bozza: stagionali, ecco l'indennità

(Adnkronos)

Nella bozza del Decreto Sostegno 2021, che l'Adnkronos ha potuto visionare, prevista una indennità per i lavoratori stagionali, gli intermittenti e gli autonomi senza partita Iva da 2.400 euro. Il provvedimento atteso oggi in Consiglio dei ministri finanzia inoltre con 400 milioni il fondo per i lavoratori dell'ex Ilva. Tra le voci di spesa anche 2,8 miliardi per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci per curare il Covid.

Il decreto stanzia inoltre 2,5 miliardi di euro per il fondo per l'esonero contributivo di autonomi e partite Iva per il 2021. Nella bozza previsto inoltre lo stop ai licenziamenti individuali e collettivi fino a giugno. Il dl preclude infatti l'avvio delle procedure previste dalla legge 223 fino al 30 giugno. Successivamente a questa data, dal primo luglio al 31 ottobre 2021, il divieto ai licenziamenti è previsto per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cig Covid.