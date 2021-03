Decreto sostegno 2021, quando arrivano i soldi

(Adnkronos)

Il decreto sostegno 2021 del governo Draghi in Consiglio dei ministri venerdì, mentre i soldi arriveranno entro la fine di aprile. Sono queste le indicazioni arrivate da esponenti della maggioranza dopo il vertice di oggi a Palazzo Chigi tra il premier e le forze di governo. Tra i presenti, Andrea Orlando per il Pd, Stefano Patuanelli per il M5S, Renato Brunetta per FI, Giancarlo Giorgetti per la Lega, Elena Bonetti per Italia Viva e Roberto Speranza per Leu.

"Il dl sostegni in Cdm venerdì? Penso di sì...", ha risposto il sottosegretario all'economia, Cecilia Guerra, lasciando Palazzo Chigi. Ma quando arriveranno gli aiuti? "Entro il 30 aprile tutti avranno i soldi sul conto corrente", ha spiegato Claudio Durigon, sottosegretario al Mef, ospite a Restart in onda questa sera su Rai2.