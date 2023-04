Def, Conte: "Da Parlamento attestato di incapacità a maggioranza"

"Oggi il Parlamento rilascia l'attestato di incapacità alla maggioranza Meloni. E' davvero grave". Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, commenta da Brescia il voto sul Def alla Camera.

"E' una maggioranza che ha già gettato la spugna sul Pnrr, ha dichiarato di non riuscire a spendere tutti i soldi e oggi non riesce neppure ad approvare lo scostamento di bilancio. Stiamo parlando del Def, il documento economico più importante", sottolinea Conte, aggiungendo: "Gli abbiamo detto: se siete incapaci, abbiate l'orgoglio e la responsabilità di farvi da parte. Noi abbiamo proposto soluzioni e idee, abbiamo gestito tanti scostamenti di bilancio e di grandi importi durante la pandemia, sappiamo come fare. Abbiamo portato soldi del Pnrr, abbiamo le ricette per mettere in sicurezza il Paese".

"E' un governo di incapaci e questa incapacità - incalza l'ex premier - si riverbera sulle famiglie, sui cittadini, sulle imprese. E il frutto di questa incapacità la pagheremo noi. Stanno creando le premesse per il disastro Italia".

"Avevano apparecchiato una giornata per il primo maggio per schiaffeggiare i percettori di reddito, per schiaffeggiare i lavoratori e renderli ancora più precari e si ritrovano che neppure questa sceneggiata rischiano di realizzarla", sottolinea Conte, ribadendo che "in questa prospettiva abbiamo soltanto recessione, le premesse per il disastro Italia".