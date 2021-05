Degrado Capitale, poltrona galleggia sul Tevere

Non bastano bottigliette di plastica e sacchetti, adesso sul Tevere navigano anche poltrone.

Trasportata dalla corrente, all’altezza del Ponte della Musica, è stata avvistata, infatti, una poltrona in velluto giallo oro dallo stile decisamente démodé che ha subito attirato l'attenzione di diversi curiosi lungo gli argini del fiume. Se non fosse per l’amarezza nel vedere il biondo Tevere che si trasforma in discarica per rifiuti ingombranti, verrebbe da dire 'crociera con posti solo in poltrona'.