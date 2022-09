Degrassi (Federfarma Fvg), 'Recupera e Respira' importante anche per aderenza terapeutica

"Un progetto molto interessante questo perché oltre a sviluppare il tema della sostenibilità, apre ad un concetto per noi molto importante, quello dell’aderenza terapeutica. Nel semplice gesto della restituzione di un contenitore c’è il messaggio di aver portato a termine un ciclo di terapia”. Così Luca Degrassi, presidente Federfarma Fvg, alla presentazione del progetto 'Recupera e Respira' di Chiesi in collaborazione con Federfarma il primo progetto nell’Unione Europea dedicato al recupero e al corretto smaltimento degli inalatori esauriti utilizzati per la cura delle patologie respiratorie.